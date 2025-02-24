Путин заявил, что Москву не интересуют переговоры США и Украины по редкоземельным металлам

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Возможное соглашение между США и Украиной по редкоземельных металлах не является предметом интересов Москвы, заявил президент России Владимир Путин.

"Нас это не касается. Никак (возможное соглашение) не оцениваю. Даже думать не хочу на эту тему", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

"Конечно, нужно оценить эти ресурсы, насколько это реально, сколько там этих ресурсов. Но, повторяю, это не наше дело", - сказал российский лидер.