Президент РФ выразил готовность работать с американцами по редкоземельным металлам

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Россия готова пригласить иностранных партнеров в том числе американских - как власти, так и компании - к совместной работе по редкоземельным металлам, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы, кстати говоря, готовы были бы предложить и американским нашим партнерам, когда я партнеры говорю, я имею в виду не только административные, правительственные структуры, но и компании, - если бы они проявили интерес к совместной работе. У нас, безусловно, на порядок, я хочу это подчеркнуть, на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине", - сказал глава государства в интервью Павлу Зарубину после совещания, посвященного развитию добычи редкоземельных металлов в РФ.

"Россия является одним из безусловных лидеров по запасам этих редких и редкоземельных металлов. Они у нас имеются и на Севере в Мурманске, на Кавказе и в Кабардино-Балкарии, на Дальнем Востоке, в Иркутской области, в Якутии, в Тыве. Это достаточно капиталоемкие инвестиции, проекты капиталоемкие. Мы с удовольствием работали бы совместно с любыми иностранными партнерами, в том числе с американскими", - заявил Путин