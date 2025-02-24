Поиск

Президент РФ выразил готовность работать с американцами по редкоземельным металлам

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Россия готова пригласить иностранных партнеров в том числе американских - как власти, так и компании - к совместной работе по редкоземельным металлам, заявил президент РФ Владимир Путин.

В РоссииПутин заявил, что Москву не интересуют переговоры США и Украины по редкоземельным металламЧитать подробнее

"Мы, кстати говоря, готовы были бы предложить и американским нашим партнерам, когда я партнеры говорю, я имею в виду не только административные, правительственные структуры, но и компании, - если бы они проявили интерес к совместной работе. У нас, безусловно, на порядок, я хочу это подчеркнуть, на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине", - сказал глава государства в интервью Павлу Зарубину после совещания, посвященного развитию добычи редкоземельных металлов в РФ.

"Россия является одним из безусловных лидеров по запасам этих редких и редкоземельных металлов. Они у нас имеются и на Севере в Мурманске, на Кавказе и в Кабардино-Балкарии, на Дальнем Востоке, в Иркутской области, в Якутии, в Тыве. Это достаточно капиталоемкие инвестиции, проекты капиталоемкие. Мы с удовольствием работали бы совместно с любыми иностранными партнерами, в том числе с американскими", - заявил Путин

Владимир Путин Россия редкоземельные металлы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин подтвердил, что ряд компаний РФ и США обсуждают крупные проекты

Путин заявил, что РФ и США могли бы подумать над энергометаллургическим мегапроектом в Сибири

Россия готова договариваться с США о 50%-м сокращении оборонных бюджетов

Москва не видит ничего плохого в участии Европы в переговорах по Украине

Путин: Россия не против сохранения украинской государственности

Путин заявил, что Москву не интересуют переговоры США и Украины по редкоземельным металлам

Трамп заявил, что РФ не будет возражать против европейских миротворцев на Украине

Трамп заявил, что США заинтересованы в российских редкоземельных металлах

Что произошло за день: понедельник, 24 февраля

Минтрансу предложили запретить курьерам ездить по тротуарам на электровелосипедах

Минтрансу предложили запретить курьерам ездить по тротуарам на электровелосипедах
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5906 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне43 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России53 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2183 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии165 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });