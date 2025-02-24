Москва не видит ничего плохого в участии Европы в переговорах по Украине

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не видит ничего плохого в участии европейцев в переговорах по Украине.

"Я здесь ничего не вижу плохого", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя требования представителей Европы своего участия в переговорах.

"Их участие в переговорном процессе востребовано. Конечно. Мы никогда не отказывались, мы же вели постоянные дискуссии с ними. В какой-то момент под всякими надуманными идеями нанести России поражение на поле боя они сами отказались от контактов с нами. Захотят вернуться - пожалуйста", - отметил российский лидер.