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Путин заявил, что на переговорах в Эр-Рияде обсуждались отношения РФ и США, "Европа тут ни при чем"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Для решения таких сложных вопросов, как украинский кризис, России и США необходимо для начала повысить уровень взаимного доверия, чем две страны и занимаются, и Европа тут ни при чем, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Для того, чтобы решать сложные и даже острые вопросы, в том числе на украинском треке, и Россия, и США должны сделать первый шаг. В чем он заключается. Этот первый шаг должен быть посвящен повышению уровня доверия между обоими государствами. Именно этим мы и занимались в Эр-Рияде. Этому будут посвящены ближайшие, может быть, другие контакты на высоком уровне", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину.

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Он подчеркнул, что "без этого невозможно решить ни один вопрос, в том числе такой сложный, острый, как украинский кризис".

"Но при чем здесь европейцы? Это касается двухсторонних российско-американских отношений. Они нам здесь зачем?" - поинтересовался президент РФ.

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По словам Путина, он видел реакцию представителей Европы на его телефонный разговор с президентом США, а также на российско-американскую встречу на высоком уровне в Эр-Рияде. И эта реакция, по его мнению, "действительно эмоциональная и лишена какого-то практического смысла".

Российский президент добавил, что и в его телефонном разговоре с Трампом, и на переговорах в Эр-Рияде затрагивалась проблема, связанная с украинским кризисом, "но он сам по себе сущностно не обсуждался".

"Мы только договорились о том, что мы подойдем к этому. И в этом случае, конечно, мы не отказываемся от участия европейских стран", - подытожил Путин.

Владимир Путин Россия США отношения переговоры Европа
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