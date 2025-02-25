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Госдума приняла закон об упрощении электронной регистрации недвижимости банками

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает банкам возможность заверять электронные образцы документов для государственного кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость не только с помощью подписи уполномоченного лица, но и с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи самой кредитной организации.

Законопроект №637816-8 был внесен в парламент в мае 2024 года группой депутатов. Поправки вносятся в закон "О государственной регистрации недвижимости".

По мнению авторов, принятие проекта закона позволит кредитным организациям сократить экономические затраты при осуществлении деятельности по ипотечному кредитованию, а также упростит порядок оформления электронных документов, необходимых для государственного кадастрового учета, и прав на недвижимое имущество.

Разница между подписью уполномоченного лица и усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) кредитной организации заключается в том, что для последней нет необходимости указывать конкретное уполномоченное лицо. Ответственность за использование УКЭП лежит на самой организации, а не на отдельном сотруднике. Использование УКЭП позволяет упростить процесс подписания документов и уменьшить риски, связанные с необходимостью указания конкретных уполномоченных лиц.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Госдума
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