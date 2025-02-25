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Принят закон об упрощении кадастрового учета для пострадавших от ЧС и боевых действий

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении законопроект № 637816-8, который упрощает процедуры государственного кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость для лиц, пострадавших в результате боевых действий или чрезвычайных ситуаций.

Поправки об упрощении учета в законопроект внесли депутаты Сергей Гаврилов и Даниил Бессарабов.

Действующий закон "О государственной регистрации недвижимости" содержит ряд оснований для приостановки кадастрового учета и регистрации имущественных прав для граждан. Среди них - отсутствие сведений о границах земельного участка; необходимость предоставления межевого или технического плана; запрет на внесение сведений о ранее учтенных земельных участках, если их границы пересекаются с другими территориями.

Согласно принятому закону, эти требования не применяются в тех случаях, когда кадастровый учет и регистрация проводятся для оказания мер поддержки пострадавшим в результате боевых действий и ЧС. То есть при внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости не требуется предоставлять межевой или технический план, а также учитывать ограничения, связанные с отсутствием сведений о границах участка, что также облегчит процесс восстановления прав для потерявших документы.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Даниил Бессарабов Сергей Гаврилов Госдума
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