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В Думе заявили, что добились изменения диапазонов тарифов на электроэнергию для граждан

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов на пленарном заседании доложил о решениях по устранению негативных последствий установления дифференцированных тарифов на электроэнергию, сообщает сайт палаты.

Такое поручение Шульгинову дал спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи с многочисленными жалобами на необоснованно возросшую плату.

После работы, проведенной с Министерством энергетики и ФАС, Шульгинов сообщил, что принятым в результате взаимодействия с депутатами постановлением правительства будет снята неоправданная нагрузка на добросовестных потребителей.

"Изменения позволят обеспечить донастройку механизма диапазонов потребления и при этом не затронут добросовестных граждан, которые используют электроэнергию для отопления жилых домов в условиях отсутствия альтернативных источников теплоснабжения", - цитирует слова Шульгинова сайт.

Володин отметил проделанную членами комитета работу.

"Коллегам слова благодарности за оперативность рассмотрения вопросов, которые на самом деле начали решаться. Но с контроля ситуацию не снимаем", - добавил он. По его словам, вопрос требует постоянного внимания и необходимо более предметно изучить ситуацию на местах, проанализировать решения региональных властей по тарифам.

Жалобы на ситуацию стали возникать после введения новой системы тарификации, рассчитанной на три диапазона потребления; жители разных регионов страны отмечали рост цен на электроэнергию в платежных квитанциях, отмечает сайт Думы.

Вячеслав Володин Николай Шульгинов ФАС Госдума Минэнерго
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