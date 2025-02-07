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Надбавку для выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке предложено продлить

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков предложил продлить до 2035 года действие механизма выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке с сохранением объема нагрузки на рынок на текущем уровне, сообщил кабмин в Telegram.

"Министр предложил продлить его до 2035 года, зафиксировав текущий уровень - 30,4 млрд рублей в год (речь идет об объеме нагрузки, которую оплачивают промышленные потребители других регионов - ИФ)", - говорится в сообщении.

"При этом 50% средств планируется направить на сохранение льготных тарифов для резидентов территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток, МСП. А остальные 50% - направить на строительство и модернизацию генерации в изолированных энергосистемах и локальных энергорайонах", - отмечает кабмин.

Такое предложение Чекунков выдвинул на заседании комиссии Госсовета по направлению "Энергетика".

В сообщении отмечается, что ключевой проблемой для региона является износ геноборудования, "высокая себестоимость электроэнергии и не покрывающие ее тарифы, ущерб окружающей среде".

На заседании также обсудили "вопросы развития распределенной генерации", включая объекты возобновляемой энергетики "в удаленных и изолированных энергорайонах Сибири, Дальнего Востока, Арктики". Согласно сообщению правительства, предлагается также внедрять гибридные энергетические комплексы с использованием дизель-генераторов, ВИЭ и накопителей энергии.

В свою очередь, Минвостокразвития сообщило, что предложение о продлении надбавки поддержал и председатель комиссии Айсен Николаев. "Кроме того, необходимо разработать и утвердить на федеральном уровне комплекс мер поддержки, предусматривающий в том числе субсидирование процентной ставки по кредитам на реализацию проектов модернизации объектов распределенной генерации. А также предоставить полномочия институтам развития, таким как ВЭБ.РФ, Фонд развития территорий, кредитовать проекты по развитию локальной генерации в том числе, в области теплоснабжения", - отметил он (его слова приводятся в сообщении ведомства).

Как сообщалось, объем нагрузки на потребителей российского оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в связи с дальневосточной надбавкой в текущем году составит 30,388 млрд руб. (это ниже показателя 2024 г. на 0,64 млрд руб.)

В регионах Дальнего Востока с 2017 года действует механизм снижения энерготарифов до общероссийского уровня благодаря надбавке к цене на мощность для оптовых потребителей ценовых зон (первая - европейская часть России и Урал, вторая - Сибирь). Субсидии направляются в бюджеты регионов Дальнего Востока, которые распределяют их гарантирующим поставщикам и энергосбытовым компаниям. Механизм не затрагивает население, нагрузку оплачивают только промышленники.

Минвостокразвития Дальний Восток
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