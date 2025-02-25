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ЦБ отметил активизацию открытия инвесторами ИИС-3 в конце 2024 года

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Банк России зафиксировал рост интереса инвесторов к открытию индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3) в четвертом квартале 2024 года.

Общее число ИИС к концу года составило около 6,1 млн, сообщил ЦБ. Прирост количества счетов (+56 тысяч) оказался минимальным с момента запуска этого инструмента в 2015 году. Такую динамику Банк России объясняет ускоренным закрытием счетов старого типа.

Клиенты брокеров открыли 684 тысячи ИИС-3 и закрыли 523 тысячи старых счетов. В то же время количество ИИС в рамках доверительного управления (ДУ) сокращалось на фоне выхода инвесторов из стандартных стратегий, которые управляющие не могут предлагать с начала 2025 года. В результате число ИИС ДУ откатилось к уровню начала 2020 года и составило 259 тысяч.

За год нетто-взносы клиентов брокеров на ИИС составили 83 млрд рублей, в том числе 64 млрд рублей в четвертом квартале (годом ранее - 33 млрд рублей и 15 млрд рублей соответственно).

Увеличение нетто-взносов и положительная переоценка ценных бумаг способствовали росту портфелей на ИИС до 595 млрд рублей. Средний размер ИИС в рамках брокерского обслуживания в 2024 году вырос до 93 тысяч рублей с 83 тысяч рублей.

При этом основная часть счетов остаются пробными: по данным отчетности некредитных финансовых организаций, в четвертом квартале 71% брокерских ИИС оставались пустыми, еще у 6% счетов остаток средств не превышал 10 тысяч рублей (годом ранее показатели были аналогичными). Без учета пробных счетов средний размер брокерского ИИС составлял около 891 тысячу рублей (годом ранее - 682 тысячи рублей). Средний размер ИИС в рамках ДУ постепенно снижался в течение года и достиг 197 тысяч рублей.

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