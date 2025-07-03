Поиск

ЦБ обсуждает с ФНС упрощение процедуры трансформации ИИС для инвесторов

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Банк России обсуждает с Федеральной налоговой службой (ФНС) изменение порядка уведомления о конвертации индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) первого и второго типа в ИИС-3, чтобы сделать процесс проще для инвесторов, заявил зампред ЦБ Филипп Габуния.

"Мне кажется, вопрос оптимизации этого процесса важный. Мы ведем диалог с налоговой, надеюсь, будем услышаны. Тем или иным техническим способом будет упрощено то, как это сейчас делается. Именно в части техники. Каким именно образом будет реализовано, мы пока сказать не можем", - сказал Габуния журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

"Базовый (вариант - ИФ), чтобы избавить человека от необходимости самому заходить в личный кабинет налоговой, чтобы за него это делал агент", - добавил он.

Сейчас инвесторы должны самостоятельно направлять в ФНС заявление о трансформации ИИС для сохранения права на налоговые льготы.

Закон о запуске ИИС-3 заработал с 1 января 2024 года. Этот инструмент объединяет налоговые льготы ИИС-1 и ИИС-2 (в сумме внесенных средств и в сумме положительного финансового результата), однако минимальный срок ведения счета для их получения увеличился. В 2024-2026 годах он должен составить пять лет, а затем постепенно срок повысится до десяти лет. Открытые до 2024 года счета первых двух типов можно продолжать использовать на прежних условиях или трансформировать в ИИС-3 с зачетом срока ведения.

ФНС Филипп Габуния Финансовый конгресс Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Разлив мазута в Керченском проливе

Минтранс предложил создать нацфонд ликвидации последствий разливов нефти

Сбербанк понизит прогнозы по кредитованию на 2025 год

Банк России в июле обсудит снижение ставки, но гарантий не дает

Банк России в июле обсудит снижение ставки, но гарантий не дает

ЦБ видит незначительный рост проблемных активов в банковском секторе

Мировые ЦБ хотят наращивать долю золота в резервах и сокращать зависимость от доллара

Мировые ЦБ хотят наращивать долю золота в резервах и сокращать зависимость от доллара

В челябинских офисах связанных со Струковым компаний прошли обыски по делу о хищениях

Минстрой и Минцифры подготовят "дорожную карту" по переходу строительной отрасли на российский софт

Минстрой и Минцифры подготовят "дорожную карту" по переходу строительной отрасли на российский софт

Суд назначил на 8 июля заседание по иску о передаче государству доли Струкова в ЮГК

Инфляция в России

ЦБ отметил важность повышения тарифов ЖКХ для инфляционных ожиданий

ЦБ в кейсе ЮГК проследит за соблюдением прав миноритариев

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе432 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6653 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });