ЦБ обсуждает с ФНС упрощение процедуры трансформации ИИС для инвесторов

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Банк России обсуждает с Федеральной налоговой службой (ФНС) изменение порядка уведомления о конвертации индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) первого и второго типа в ИИС-3, чтобы сделать процесс проще для инвесторов, заявил зампред ЦБ Филипп Габуния.

"Мне кажется, вопрос оптимизации этого процесса важный. Мы ведем диалог с налоговой, надеюсь, будем услышаны. Тем или иным техническим способом будет упрощено то, как это сейчас делается. Именно в части техники. Каким именно образом будет реализовано, мы пока сказать не можем", - сказал Габуния журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

"Базовый (вариант - ИФ), чтобы избавить человека от необходимости самому заходить в личный кабинет налоговой, чтобы за него это делал агент", - добавил он.

Сейчас инвесторы должны самостоятельно направлять в ФНС заявление о трансформации ИИС для сохранения права на налоговые льготы.

Закон о запуске ИИС-3 заработал с 1 января 2024 года. Этот инструмент объединяет налоговые льготы ИИС-1 и ИИС-2 (в сумме внесенных средств и в сумме положительного финансового результата), однако минимальный срок ведения счета для их получения увеличился. В 2024-2026 годах он должен составить пять лет, а затем постепенно срок повысится до десяти лет. Открытые до 2024 года счета первых двух типов можно продолжать использовать на прежних условиях или трансформировать в ИИС-3 с зачетом срока ведения.