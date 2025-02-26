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Москалькова представит в Госдуме доклад о деятельности за 2024 год

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в среду представит в Госдуме доклад о деятельности за 2024 год, сообщил журналистам первый зампредседателя палаты парламента Александр Жуков.

Ранее председатель комитета по развитию гражданского общества Госдумы Ольга Тимофеева, комментируя доклад Москальковой, отметила, что в нем фиксируется значительный рост обращений к уполномоченному.

"За три года в 2,5 раза. Сегодня это свыше 126 тысяч. Больше половины - 64 тысячи обращений - касались участников СВО или членов семей. Розыск пропавших и пленных, невыплаты за смерть, ранение, боевых, проблемы семей участников специальной военной операции", - сказала Тимофеева журналистам.

По ее словам, "важный блок доклада - предложения команды Татьяны Москальковой: провести парламентские слушания по закону "Об уполномоченном в Российской Федерации", заслушать спецдоклад о нарушении прав инвалидов, ускорить принятие ряда законов, находящихся в Госдуме".

В течение последних трех недель основные направления работы уполномоченного по правам человека в стране обсуждались в профильных комитетах Госдумы и во фракциях, добавила Тимофеева.

Она сообщила, что поступивший в палату парламента доклад Москальковой - "масштабный документ в несколько сотен страниц, в котором не только отчет и цифры, но главное - предложения и рекомендации уполномоченного по проблемным вопросам".

Александр Жуков Татьяна Москалькова РФ Госдума
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