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Три дома повреждены в Краснодарском крае после атаки украинских беспилотников

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Над территорией Кубани сбиты украинские беспилотники, в результате падения обломков повреждены три дома в нескольких муниципалитетах, сообщил в среду глава региона Вениамин Кондратьев.

"В Темрюкском районе выбило стекла в частном доме в станице Старотитаровской, повредило крышу еще одного домовладения в поселке Стрелка", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

В Туапсе загорелся дом от полученных повреждений, оперативные службы потушили возгорание. В селе Джигинка возле Анапы обломки дрона упали рядом с частным домом, повреждена хозпостройка.

"Поручил главам каждого из муниципалитетов оказать помощь жителям в восстановлении имущества", - написал Кондратьев.

Вениамин Кондратьев Краснодарский край
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