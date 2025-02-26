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Что случилось этой ночью: среда, 26 февраля

ХАМАС и Израиль достигли соглашения на переговорах в Египте, США вводят "золотые карты", "Прогресс МС-28" затонул в Тихом океане

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Движение ХАМАС сообщило о достижении соглашения об обмене тел погибших заложников на освобождение из израильских тюрем палестинских заключенных. 23 февраля стало известно, что Израиль отложил освобождение палестинских заключенных из-за нарушений со стороны ХАМАС.

- Дональд Трамп заявил, что США начнут продавать "золотые карты" для желающих переехать в страну. Стоимость карты, которая позволит иностранцам жить и работать в США, составит около $5 млн. Предполагается, что их продажа начнется примерно через две недели.

- Гражданские объекты Краснодарского края подверглись атаке украинских беспилотников, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Повреждения получили три дома в нескольких муниципалитетах. По предварительным данным, никто не пострадал.

- Президент США заявил, что не возражает против приезда Владимира Зеленского в Вашингтон в пятницу. "Если он хочет совершить эту поездку, я не против", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

- Грузовой корабль "Прогресс МС-28", отстыковавшийся во вторник от МКС, свели с орбиты. После этого он вошел в плотные слои атмосферы и разрушился. Несгоревшие элементы конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.

- Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в акватории Молуккского моря в Индонезии. Эпицентр подземных толчков находился в 121 км к югу от города Манадо, находящегося на восточной оконечности острова Сулавеси. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

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