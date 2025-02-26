Москалькова стала больше получать жалоб на реакцию госорганов на обращения граждан

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ежегодном докладе для Госдумы отметила рост количества жалоб граждан на рассмотрение их обращений в государственных и муниципальных органах власти.

"К уполномоченному по правам человека стало поступать больше жалоб на рассмотрение обращений в государственных и муниципальных органах власти. Значительная часть обращений касается качества и полноты ответов", - заявила она.

По ее словам, омбудсмену жалуются на работу органов внутренних дел, региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

"Люди отмечают формализм ответов, отсутствие информации о результатах рассмотрения их обращений по существу, а также непринятие необходимых мер реагирования. Помимо этого, наблюдается систематическое нарушение установленных сроков рассмотрения обращений", - пояснила Москалькова.

Она предложила увеличить срок давности привлечения должностных лиц к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

"Сейчас он составляет три месяца, что, по мнению экспертов, недостаточно для полноценного расследования таких случаев", - уточнила омбудсмен.