Матвиенко посетит Турцию с официальным визитом

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 26-27 февраля с официальным визитом посетит Турцию, где встретится с руководством страны и турецкими парламентариями, сообщили в пресс-службе Совфеда.

"В программе визита - встречи с руководством страны, турецкими парламентариями. Состоятся переговоры с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем. Запланировано посещение сенаторами пленарного заседания Великого национального собрания Турции (ВНСТ)", - сообщили в пресс-службе.

В составе делегации - заместитель председателя СФ Константин Косачев, первый заместитель председателя комитета по международным делам Владимир Джабаров, а также член комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, член группы по сотрудничеству с ВНСТ Надежда Ильина.