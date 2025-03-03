В Кремле опровергли слухи об охлаждении российско-турецких отношений

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Кремле опровергли слухи об охлаждении российско-турецких отношений, при этом не исключили контакты двух стран на высшем уровне.

"Идет диалог - и на рабочем, и на экспертном уровне. Этот диалог не прекращался и не прекращается. При необходимости будут контакты и на высшем уровне", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На вопрос, можно ли говорить об охлаждении двусторонних отношений, он ответил: "Здесь я не могу с вами согласиться, отношения между Москвой и Анкарой очень многоплановые, они продолжают развиваться, идет интенсивный диалог".

Касаясь перспектив контактов между лидерами двух стран, Песков отметил: "У нас отношения настолько близкие и рабочие, что все контакты можно согласовывать за считанные часы".

Говоря о переговорах на других уровнях, представитель Кремля упомянул, что на прошлой неделе были контакты и на уровне министров иностранных дел России и Турции, визит в Турцию спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

"Поэтому говорить об отсутствии контактов на высоком уровне не приходится", - добавил он.