В Думе предупредили, что законопроект о нулевой ставке НДС для ВСМ может создать прецедент

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету поддержал концепцию законопроекта о нулевой ставке НДС для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Петербург, но отметил, что принятие закона может создать прецедент, когда налоговая льгота может быть запрошена для отдельно взятого налогоплательщика на внутреннем рынке.

Законопроект № 835237-8 правительство внесло в парламент в начале февраля.

Согласно тексту документа, с 1 января 2028 года по 1 января 2065 года перевозки пассажиров по ВСМ, а также деятельность по организации таких перевозок будут освобождены от НДС. В список услуг, подпадающих под льготу, входят заключение и исполнение договоров перевозки, продажа билетов, обслуживание пассажиров и обеспечение безопасности на объектах ВСМ. К услугам по организации перевозки не относится организация рекламной, торговой и иной коммерческой деятельности в подвижном составе и на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта, уточняется в тексте закона.

Для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки перевозчики должны будут предоставлять налоговым органам реестры проездных документов, договоры, акты и иные документы, подтверждающие оказание услуг.

"Реализация законопроекта будет способствовать развитию высокоскоростного железнодорожного сообщения, созданию новых рабочих мест, а также повышению налогового потенциала регионов", - отмечалось в пояснительной записке.

В своем заключении комитет указал, что предложенные нормы дублируют уже действующие положения Налогового кодекса. Как указано в заключении комитета, ст. 164 НК уже предусматривает налоговую ставку 0% в отношении услуг по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в дальнем сообщении. При этом в комитете напомнили, что действие указанной нормы НК установлено до 31 декабря 2029 года, тогда как новый законопроект предлагает установить нулевой НДС для ВСМ с 1 января 2028 года по 1 января 2065 года.

"Таким образом, после принятия законопроекта в НК РФ будет одновременно две нормы, предусматривающих применение нулевой ставки НДС в отношении услуг по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования (одна в целом в дальнем сообщении, вторая - по отдельно взятому маршруту, но тоже в дальнем сообщении), но с разным сроком применения", - отмечается в заключении.

Комитет обратил внимание, что принятие законопроекта может создать прецедент для аналогичных запросов. "Принятие предлагаемых законопроектом изменений может создать прецедент для постановки вопросов об установлении нулевой ставки НДС при оказании услуг отдельно взятому налогоплательщику и на внутреннем рынке", - предупреждают в комитете.

Вопрос о возможных прецедентах на запрос аналогичных налоговых льгот поднимался накануне, в ходе заседания комитета по бюджету.

"Скажите, пожалуйста, а если бы вот такой законопроект по отношению к какому-либо виду деятельности, фактически отдельному объекту отдельной операции, внес кто-то из депутатов, что бы мы услышали по этому поводу? Что у нас фактически персональное, индивидуальное налогообложение для отдельных операций отдельного объекта", - поинтересовалась Оксана Дмитриева.

"В данном случае дается льгота и стимулируются не отдельные налогоплательщики, а отдельные категории налогоплательщиков, потому что количество операций, которое там прописано, осуществляет не один налогоплательщик", - отметила первый зампред комитета по бюджету Ольга Ануфриева.

В ходе подготовки документа ко второму чтению комитет предлагает: конкретизировать, какое лицо будет признаваться перевозчиком, применяющим нулевую ставку НДС, учитывая требования законодательства о железнодорожном транспорте и лицензировании; уточнить перечень услуг, подпадающих под льготу, включая агентское вознаграждение за посреднические услуги по продаже билетов, а также определить, какие виды услуг включены в обслуживание пассажиров.

Несмотря на обозначенные вопросы, комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении и рассмотреть его на пленарном заседании парламента 4 марта.