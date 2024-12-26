ВТБ намерен получить суборд из ФНБ на проект строительства ВСМ Москва-Петербург

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ планирует получить суборд из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках финансирования проекта строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Точно суборд получим, объем скажу в новом году", - сказал Пьянов.

Госбанки на этой неделе сообщили о финансовом закрытии крупнейшего в России концессионного проекта - строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Всего были подписаны договоры на привлечение финансирования в проект общим объёмом 1,788 трлн рублей. ВТБ сообщил, что со своей стороны планирует предоставить более 400 млрд рублей.

Министр финансов Антон Силуанов говорил, что из ФНБ в следующем году планируется выделить 300 млрд рублей на финансирование ВСМ "Москва - Санкт-Петербург".

Госдума в конце декабря приняла закон, который возвращает в Бюджетный кодекс РФ норму о возможности размещать средства ФНБ на субординированных депозитах в российских банках для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов из перечня правительства.