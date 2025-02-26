В Госдуме назначили глав комитетов по делам национальностей и развитию гражданского общества

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду сменила председателя комитета по развитию гражданского общества и назначила главу комитета по делам национальностей.

Согласно принятому постановлению, комитет по делам национальностей возглавит депутат от "Единой России" Владимир Иванов. Он освободил должность руководителя внутрифракционной группы, заместителя главы фракции "Единая Россия".

Комитет по делам национальностей оставался без председателя с июня 2024 года, когда от этой должности был освобожден депутат фракции "Справедливая Россия" Геннадий Семигин.

Вместе с тем председательство в другом комитете Госдумы - по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений - одобренным в среду депутатами проектом постановления перешло от "Единой России" к "Справедливой России - За Правду". Вместо Ольги Тимофеевой его возглавит Яна Лантратова.

Таким образом происходит "рокировка" должностей между думскими фракциями в рамках "пакетного" соглашения, количество председателей комитетов остается у каждой из думских фракций неизменным, пояснил ранее источник в Госдуме.

Он же уточнил, что Тимофеева, как ожидается, займет пост руководителя внутрифракционной группы "Единой России", заместителя главы фракции вместо Иванова.