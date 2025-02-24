В Госдуме планируют фракционную "рокировку" председателей двух комитетов

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по делам национальностей возглавит депутат от "Единой России" Владимир Иванов, сообщили в пресс-службе фракции.

"Сегодня на заседании президиума фракции были приняты следующие кадровые решения: удовлетворить просьбу депутата Владимира Иванова о переходе из комитета по промышленности и торговле в комитет по национальностям; выдвинуть Иванова на должность председателя комитета Госдумы по делам национальностей; освободить Иванова от должности руководителя внутрифракционной группы", - сказано в сообщении.

Также было предложено освободить депутата Ольгу Тимофееву от должности председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и избрать Тимофееву на должность руководителя внутрифракционной группы, заместителем главы фракции "Единая Россия", отметили в пресс-службе.

Как ожидается, председателем комитета по развитию гражданского общества будет назначена Яна Лантратова ("Справедливая Россия").

Таким образом, происходит "рокировка" должностей между думскими фракциями в рамках "пакетного" соглашения, и количество председателей комитетов остается у каждой из думских фракций неизменным, пояснил источник в Госдуме.

Комитет по делам национальностей остается без председателя с июня 2024 года, когда с должности председателя был освобожден депутат фракции "Справедливая Россия" Геннадий Семигин.