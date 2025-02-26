Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта возобновлено на участке Военно-Грузинской дороги после непогоды в Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 16:45 по московскому времени 26 февраля", - отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, движение всех видов транспорта на участке Военно-Грузинской дороги было закрыто днем во вторник из-за непогоды в Грузии. С 13:20 по Москве 26 февраля движение возобновилось для автобусов и легковых машин.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.