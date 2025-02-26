Военно-Грузинскую дорогу снова закрыли для грузовиков из-за непогоды

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге снова запретили спустя 3,5 часа после возобновления движения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда (...) запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н.п. Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 20.45 по московскому времени до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

По данным центра организации дорожного движения Северной Осетии, сейчас в электронной очереди на проезд через пункт пропуска "Верхний Ларс" зарегистрированы более 3,3 тыс. большегрузных автомобилей.

Ранее сообщалось, что дорогу открыли для всех видов транспорта в среду в 16:45 по Москве из-за улучшения погодных условий.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.