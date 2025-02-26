По делам о наемничестве в украинском конфликте проходят 845 иностранцев

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - 845 иностранцев из 55 государств проходят подозреваемыми по уголовным делам о наемничестве в вооруженном конфликте с Россией на стороне Украины, сообщил глава Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин.

К настоящему времени в международный розыск объявлены 589 наемников, написал Бастрыкин в статье, опубликованной в среду в журнале "Человек и закон".

Он отмечает, что 86 дел уже расследовано, "вынесено 49 приговоров".

"Их (наемников - ИФ) вербовка осуществляется киевским режимом через дипломатические представительства Украины за границей, что грубо нарушает положение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - пишет глава СКР.

По его данным, в ходе расследования преступлений против мирного населения Донбасса и Новороссии "потерпевшими признаны 23 тысячи человек, в их числе 6,5 тысячи погибших и более 16,5 тысячи раненых".

"В суд направлены дела в отношении 550 лиц, в том числе членов радикальных националистических объединений, а также сотрудников силовых структур, из которых большинство осуждены", - заявил Бастрыкин.