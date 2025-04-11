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Украинский солдат осужден на 15 лет за препятствование эвакуации людей из Суджи

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Суд вынес приговор солдату 252-го батальона территориальной обороны вооруженных формирований Украины Петру Еремее, препятствовавшему эвакуации мирных граждан из города Суджи Курской области, сообщается в официальном телеграм-канале военных следственных органов СКР.

Его приговорили к 15 годам лишения свободы. Первые 3 года он будут отбывать в тюрьме, остальную часть наказания - в колонии строгого режима.

Еремее инкриминировали совершение террористического акта в Курской области (п.п. "а, в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в августе прошлого года он в составе подразделений вооруженных формирований Украины вторгся на территорию Российской Федерации. "Находясь в городе Судже Суджанского района Курской области, Еремея, с целью дестабилизации деятельности органов власти, минировал дороги и препятствовал эвакуации гражданского населения, с применением оружия занимал частные домовладения и запугивал мирное население", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе боевых действий он был задержан военнослужащими Вооруженных сил РФ.

СКР Суджа Курская область Украина
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