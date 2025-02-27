Скончался основатель Института Европы РАН Виталий Журкин

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Основатель и почетный директор Института Европы РАН академик Виталий Журкин скончался 26 февраля на 98-м году жизни.

Журкин был авторитетным ученым с мировым именем, специалистом в области европейской и международной безопасности и российской внешней политики, отметили в институте.

После окончания МГИМО МИД СССР, куда он поступил в 1946 г., Журкин работал на Гостелерадио, в газете "Правда" (в отделе стран Азии и Африки), заведующим корпунктом в Дели, советником посольства СССР в Индии, в 1968 г. был приглашен в Институт США и Канады АН СССР, пройдя путь от заведующего отделом до заместителя директора. В 1980 г. в составе группы Журкин стал лауреатом Государственной премии СССР.

В 1987 г. Журкин, будучи директором-организатором, создавал Институт Европы, был его руководителем до 1999 г., затем почетным директором.

Журкин много писал о военных и невоенных аспектах безопасности, в 1990-е гг. был среди ученых, которые выступали против расширения НАТО, анализировал современные угрозы, связанные с терроризмом и евроатлантическими вызовами для России, говорится в сообщении института Европы.

Он был награжден орденами Знак Почета, Трудового Красного знамени и Дружбы народов, Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и Орденом Почета.