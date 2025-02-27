В МИД РФ надеются, что встречи экспертов в Стамбуле помогут решить разногласия по работе дипмиссий России и США

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Москва рассчитывает, что экспертные консультации России и США в Стамбуле станут первыми в серии встреч и приведут к преодолению разногласий в вопросах работы дипмиссий двух стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы рассчитываем, что сегодняшняя встреча станет первой в череде подобных экспертных консультаций, которые приблизят нас с американской стороной к преодолению возникших разногласий, укреплению мер доверия, и так далее", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она отметила, что "работы у экспертов огромное количество", МИД России будет предоставлять комментарии по мере поступления информации.

Позднее Захарова сообщила, что со стороны РФ в переговорах участвуют "представители МИД, которые непосредственно занимаются российско-американскими отношениями".