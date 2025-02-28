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Штаты продолжат обсуждение с Россией деятельности дипмиссий

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Переговоры по вопросам, затрагивающим деятельность дипломатических миссий США и России, начатые в Стамбуле накануне в соответствии с договоренностью между американским госсекретарем Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, будут продолжены.

Стороны "договорились провести последующую встречу по этим вопросам в ближайшее время; дата, место и представительство будут определены позднее", говорится в сообщении Госдепартамента США.

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Американскую делегацию на переговорах в Стамбуле возглавляла заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер, российскую - директор Департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев.

На переговорах в Стамбуле "Соединенные Штаты выразили обеспокоенность по поводу доступа к банковским услугам и контрактным сервисам, а также заявили о необходимости обеспечения стабильной численности персонала посольства США в Москве", сообщил Госдеп.

"В ходе конструктивных обсуждений обе стороны определили конкретные первоначальные шаги по стабилизации деятельности двусторонних представительств в этих областях", - отмечается в сообщении.

Госдепартамент США МИД РФ переговоры дипмиссии
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