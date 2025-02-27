На единовременные выплаты ветеранам ВОВ выделили 23 млрд рублей

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Правительство выделит 23 млрд рублей на единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, сообщил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

"По решению президента к юбилею Великой победы всем, кто сражался за родину будет произведена единовременная выплата. Выделим на эти цели свыше 23 миллиардов рублей", - сказал он.

"Их получат почти 332 тысячи наших граждан. Это участники Великой Отечественной войны, вдовы, жители блокадного Ленинграда, малолетние узники фашизма, труженики тыла и те, кто попал в концлагеря в совершеннолетнем возрасте", - добавил премьер-министр.

Для получения выплаты не нужно будет подавать никаких заявлений.

В пресс-службе правительства отметили, что единовременную выплату в 80 тысяч рублей получат фронтовики, вдовы фронтовиков, те, кто строил оборонительные сооружения, работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, жители блокадного Ленинграда, а также малолетние узники концлагерей. Труженики тыла и совершеннолетние узники концлагерей получат выплату в 55 тысяч рублей.