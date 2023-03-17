Жившие в осажденном Сталинграде будут получать те же соцгарантии, что и ветераны ВОВ

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Граждане, награжденные знаком "Житель осажденного Сталинграда", смогут получать те же привилегии и социальные гарантии, что и ветераны Великой Отечественной войны, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"80 лет прошло со дня победы в Сталинградской битве. Это было великое сражение, когда советские войска разгромили немецко-фашистские силы. Граждане, которые в то время находились на территории города, награждены знаком "Житель осажденного Сталинграда". По поручению президента правительство подготовило поправки в законодательство, чтобы с этого года они получали такие же привилегии, как ветераны Великой Отечественной войны, и соответствующие гарантии социальной защиты", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства.

Он отметил, что в их числе право на одновременное получение двух пенсий, ежемесячные денежные выплаты и возможность улучшить жилищные условия в случае необходимости за счет федерального бюджета.

"Эти люди заслуживают наибольшего уважения. Они выстояли в Великой Отечественной войне, самой жестокой и кровопролитной в мировой истории. Мы обязаны обеспечить им должное внимание", - заключил глава правительства.