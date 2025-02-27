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Путин увидел стремление новой администрации США отказаться от старых клише

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Первые контакты с новой администрацией США вселяют надежды, американские партнеры демонстрируют прагматизм и желание отказаться от старых клише, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Первые контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды. Есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений, на постепенное решение колоссального объема накопившихся системных стратегических проблем в мировой архитектуре", - сказал Путин в четверг на расширенном заседании коллегии ФСБ.

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Он отметил, что именно эти проблемы "в свое время спровоцировали и украинский, и другие региональные кризисы".

"Важно, что наши сегодняшние партнеры демонстрируют прагматизм, реальный взгляд на вещи, отказываются от многих стереотипов, так называемых правил и мессианских идеологических клише своих предшественников, которые привели к кризису всей системы международных отношений", - подчеркнул Путин.

Он отметил, что такие клише "начали разваливать изнутри западное сообщество".

"Об этом говорят проблемы в экономике многих западных стран, во внутренней политике. Мы все это видим. Особенно ярко это проявляется в ходе внутриполитических событий в этих странах", - сказал президент РФ.

Владимир Путин США
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