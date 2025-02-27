Президент заявил о росте числа террористических преступлений в РФ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что число террористических преступлений в стране за последний год возросло, более половины из них организовано спецслужбами Украины.

"Отмечу, что за последний год количество преступлений террористической направленности выросло. Причем больше половины спланировано и организовано украинскими специальными службами и их кураторами", - сказал Путин в четверг, выступая на коллегии ФСБ.

Президент поручил ФСБ, другим ведомствам и правоохранительным органам при координации Национального антитеррористического комитета максимально эффективно использовать все силы и средства для борьбы с терроризмом.

"Особое внимание уделять превентивным мерам, повышению антитеррористической защищенности военных и промышленных объектов, систем жизнеобеспечения, общественных объектов, а также энергетической и транспортной инфраструктуры", - сказал Путин.

По его словам, должна быть продолжена и работа по укреплению антитеррористического потенциала подразделений ФСБ в новых регионах РФ.

"Именно эти подразделения сегодня многое делают для нейтрализации террористических и диверсионных групп, для сбора разведывательных данных о противнике", - сказал глава государства.