Президент РФ отметил активизацию иностранных разведок в период СВО

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Активность иностранных разведок в период СВО возросла, поэтому российские контрразведчики должны усилить защиту военной и стратегической информации, заявил на итоговой коллегии ФСБ президент РФ Владимир Путин.

"Ответственные задачи стоят перед органами контрразведки. Регулярные сводки и донесения показывают, что активность иностранных разведслужб в период проведения специальной военной операции возросла, повысился уровень их технической оснащенности, - сказал он. - Необходимо серьезно усилить контрразведывательное прикрытие информации военного и стратегического характера, связанной с государственном и военным управлением, созданием новейших вооружений, да и просто передовых технологий в других отраслях".