Правительство поддержало идею штрафов за повторные нарушения в воздушном транспорте

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ представило положительный отзыв на депутатский законопроект, который ужесточает административную ответственность и вводит штрафы за повторные нарушения в области авиационной безопасности и эксплуатации воздушных судов.

Законопроект (№851582-8) и отзыв на него размещены в электронной базе данных парламента в четверг.

В пояснительной записке отмечается, что в России действует множество компаний, предоставляющих услуги по частным и экскурсионным авиаперевозкам, в том числе под названиями "воздушное свидание" и "полет с высшим пилотажем". При этом часть таких перевозчиков работает без необходимых сертификатов, лицензий и разрешений, что, по мнению авторов инициативы, создает угрозу безопасности полетов. "Безусловно, со всеми инцидентами разбираются компетентные органы, но считаем недопустимой ситуацию, когда компании работают без необходимых разрешений", - говорится в пояснительной записке.

С учетом повышенных рисков предлагается установить санкции за повторные правонарушения, сейчас их в действующем КоАП нет.

За повторное нарушение правил использования воздушного пространства штраф для граждан составит от 40 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей или приостановление деятельности на 90 суток.

Правительство РФ поддержало законопроект, однако указало на ряд недостатков. В официальном отзыве отмечается, что пояснительная записка не содержит анализа правоприменительной практики, который мог бы подтвердить неэффективность действующих норм.

"Не приведены данные о количестве лиц, привлеченных к административной ответственности по статьям 11.3.1 (нарушение требований авиационной безопасности - ИФ), 11.4 (нарушение правил использования воздушного пространства - ИФ) и 11.5 (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов - ИФ) Кодекса РФ об административных правонарушениях, в том числе повторно, а также о динамике этих показателей по годам. Это не позволяет сделать вывод о целесообразности предлагаемых изменений", - говорится в отзыве правительства.

Кроме того, в отзыве подчеркивается, что механическое увеличение штрафов не является единственным способом снижения числа правонарушений.

Также правительство напомнило, что с 1 марта 2025 г. вступает в силу закон, который изменяет правовое регулирование в области авиационной безопасности. В связи с этим требуется согласование норм законопроекта с новыми положениями законодательства.

"Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки, - говорится в отзыве

В случае принятия документ вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.