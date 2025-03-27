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Матвиенко сравнила Воздушный кодекс с лоскутным одеялом и призвала его изменить

Матвиенко сравнила Воздушный кодекс с лоскутным одеялом и призвала его изменить
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Воздушный кодекс России с учетом регулярно вносимых в него изменений превратился в "лоскутное одеяло", требуется сформировать "более понятный, единый документ", регламентирующий работу авиаотрасли, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Уже столько поправок, что даже юристу, специалисту не разобраться уже в этих документах. Потому что поправка на поправку, и Воздушный кодекс - как уже такое, ну, одеяло лоскутное", - сказала она, обращаясь к министру транспорта Роману Старовойту, который выступал с докладом на "правительственном часе" в Совфеде.

"Мы ничего не навязываем, но, может быть, пришло время системно все это проанализировать и как-то сформировать более понятный, единый документ, и стараться уже не каждый месяц вносить изменения в Воздушный кодекс? Иначе это не создает прочной законодательной базы", - добавила Матвиенко.

Воздушный кодекс - федеральный закон, устанавливающий правовые основы использования воздушного пространства России и деятельности в области авиации. В первоначальной редакции закон был принят в 1997 году. Начиная с 1999 года, согласно открытым данным, в него вносились изменения более 70 раз.

Валентина Матвиенко Роман Старовойт Минтранс Совет Федерации Воздушный кодекс
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