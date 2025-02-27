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РКН выявил за январь утечки в открытый доступ 6,9 млн записей о россиянах

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) в январе зафиксировал 10 утечек персональных данных, в результате которых в открытом доступе оказались 6,9 млн записей о россияна, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

За прошлый год, по данным РКН, произошло 135 утечек персональных данных, из-за чего в открытом доступе оказались более 700 млн записей.

В 2023 году было зафиксировано 168 утечек персональных данных, в результате которых в открытый доступ попали более 300 млн записей о россиянах. Годом ранее ведомство зафиксировало более 140 случаев утечек персональных данных; в открытом доступе оказались около 600 млн записей о гражданах. В 2021 году, по данным РКН, было всего четыре утечки на 2,7 млн записей.

РКН Роскомнадзор
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