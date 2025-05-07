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Роскомнадзор зафиксировал в январе-апреле 30 утечек персональных данных

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В январе-апреле 2025 года Роскомнадзор зафиксировал 30 случаев утечек персональных данных; суды по результатам рассмотрения пяти из девяти административных протоколов оштрафовали компании на 240 тысяч рублей, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба ведомства.

"При этом в ведомство поступило 29 уведомлений об инцидентах, повлекших утечку персональных данных", - отметили в РКН.

"По результатам выявленных нарушений составлено девять административных протоколов, - сообщили в ведомстве. - На данный момент суды рассмотрели пять протоколов, по итогам которых вынесли решения о привлечении компаний к административной ответственности на общую сумму 240 тысяч рублей, и одно предупреждение. Другие протоколы находятся на рассмотрении в суде".

В марте РКН сообщал, что за первые два месяца года в открытый доступ вследствие 19 утечек попали более 24 млн записей о россиянах (за январь было 10 утечек на 7 млн записей).

В конце апреля замглавы РКН Милош Вагнер порекомендовал компаниям, у которых ранее "утекли" персональные данные, сообщить о них ведомству до 30 мая, и тогда в случае привлечения их к ответственности они смогут рассчитывать на меньшие штрафы.

"Датой совершения правонарушения будет являться та дата, когда стало известно об утечке. Поэтому с 30 мая, если станет известно об этой утечке, а это в первую очередь случаи, когда размещаются скомпрометированные данные на интернет-ресурсах, то административная ответственность уже будет существенно выше", - сказал Вагнер.

Президент Владимир Путин 30 ноября 2024 года подписал законы, ужесточающие наказание за утечки персональных данных. Один из них, в частности, предусматривает штрафы в зависимости от объема утечки данных субъектов персональных данных, допущенной оператором, и увеличивает их сумму до 5-10 млн рублей, а также вводит оборотный штраф за повторное правонарушение. Новые, существенно большие чем прежде, штрафы, а также составы административных правонарушений вступают в силу 30 мая 2025 года.

Милош Вагнер Роскомнадзор РКН
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