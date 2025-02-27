Число турпоездок по России выросло на 10% в 2024 году, до 91 млн

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Число туристических поездок по России по итогам прошлого года выросло на 10%, после полного подсчета оно составит 91 млн, в том числе 4,2 млн - это поездки иностранных граждан, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с комитетом по туризму и развитию туристской инфраструктуры Госдумы.

"Мы идем в графике достижения цели, обозначенной президентом: 140 млн турпоездок к 2030 году. По итогам прошлого года число турпоездок выросло на 10%. Это оперативные данные. После досчета ожидаем, что выйдем на нашу прогнозную цифру - 91 млн поездок. Это как раз по траектории 140 млн. Момент, который нужно дополнительно отметить, - это рост числа иностранных туристов до 4,2 млн по итогам 2024 года. Это действительно очень хорошая цифра, очень большой рост", - цитирует его выступление пресс-служба министерства.

Решетников добавил, что рост турпотока напрямую связан с введением электронных виз и перезапуском групповых безвизовых поездок, а также продвижением туристического бренда России за рубежом. И напомнил, что на реализацию обновленного национального проекта "Туризм и гостеприимство" предусмотрено выделение 460 млрд рублей до 2030 года. Более 200 млрд заложено в бюджете на ближайшие три года.

"Сохранили ключевые приоритеты предыдущего этапа нацпроекта и самые востребованные механизмы - прежде всего, программу по строительству модульных гостиниц. Она стала прорывной: до этого в таких объемах в стране модули не строились. За прошедшие два года на строительство 10 тыс. номеров направлено 15 млрд рублей. Постарались по итогам детального анализа и обсуждения с регионами учесть все вопросы при новом отборе, изменили критерии отбора, дали самим регионам возможность отбирать, продлили сроки приема заявок. В ближайшие три года регионы должны ввести еще 10 тыс. номеров, для этого им доступно 15 млрд рублей с 2025 по 2027 год по нацпроекту", - заявил он.

Министр отметил, что правила отбора и критерии поддержки по ключевым программам национального проекта были обновлены с учетом приоритетных направлений развития туризма. В частности, одним из критериев отбора для льготного кредитования отелей стало наличие 5% семейных номеров. Кроме того, снижены критерии для номерного фонда и площади отелей, если они строятся на территориях объектов культурного наследия.

Решетников подчеркнул значимость совместной работы министерства с профильным комитетом ГД по улучшению регуляторной среды.

"Мы здесь плотно и конструктивно работаем, принят уже ряд важных решений. В их числе реформа классификации средств размещения. С этого года заработал закон и была принята вся нормативная база. Создан Реестр средств размещения - на сегодня это 25 тыс. отелей. Из них с 1 января по новым правилам через самооценку прошли процедуру классификации почти 1,2 тыс. средств размещения. Мы видим мощную легализацию этого сектора. Кроме этого, усилены требования к организациям, присваивающим звезды. Это решение в направлении легализации, повышения стандартов, качества", - рассказал министр.

Говоря о подготовке нового отраслевого закона, Решетников отметил, что совместно с профильным комитетом ГД согласована его структура.