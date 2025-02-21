Оформление шенгенских виз для россиян стоило в 2024 году 120-130 евро

Число оформленных шенгенских виз сократилось на 36%

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В 2024 году оформление шенгенских виз для россиян могло стоить вплоть до 120-130 евро, а самые дорогие визы оформляли бизнес-туристы в Великобританию и Саудовскую Аравию, сообщает пресс-служба агентства делового туризма "Аэроклуб".

"Число оформленных российскими туристами въездных виз в страны шенгенского соглашения в 2024 году сократилось на 36%, а их доля составила 18%. Наиболее доступными шенгенскими направлениями для деловых поездок стали Франция и Швейцария, а для поездок с туристическими целями - Италия, Греция и Венгрия. Туристические визы, как правило, выдавали однократные, в очень редких случаях на 3-6 месяцев. При подаче документов с деловой целью наиболее часто выдавали также однократные визы, но были случаи выдачи виз на длительный срок - до 2-3 лет", - говорится в сообщении.

Стоимость шенгенских виз в 2024 году продолжала расти.

"Повышение консульского сбора в июне 2024 года на 10 евро, до 90 евро, привело к увеличению стоимости шенгенских виз до 120-130 евро. Кроме того, ряд визовых центров ввел новые требования: в Испании требуется выписка из фонда пенсионного и социального страхования за последние 10 лет, а в Венгрии, Германии, Греции и Швейцарии необходимо предъявить чеки об оплате отелей и авиабилетов, что особенно затрудняет процедуру для бизнес-туристов, осуществляющих безналичные расчеты. Срок оформления виз варьируется от 15 до 45 рабочих дней, однако в высокий сезон, в частности, в итальянском визовом центре процесс может продлиться до двух месяцев", - добавили в пресс-службе.

По данным компании, расходы российских компаний на визовую поддержку за 2024 год выросли на 63%. Самой дорогой в 2024 году стала виза в Великобританию сроком на 5 лет, ее стоимость составила 771 фунт (86,7 тысячи рублей). Также среди самых дорогих - деловая виза в Саудовскую Аравию, она оформляется за пять рабочих дней на год с ограничением пребывания в стране 90 дней, ее стоимость составляет 40 тысяч рублей.

Спрос на приглашения для оформления въездной визы в Россию со стороны зарубежных бизнес-туристов вырос за год на 147%. В топ-5 по числу обращений вошли деловые путешественники из Великобритании, Египта, Турции и Шри-Ланки. Представители стран Шенгенского соглашения обращались за приглашениями на 68% реже, чем годом ранее.