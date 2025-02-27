Живущим за рубежом гражданам России хотят дать возможность учиться за счет бюджета РФ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен проект закона о предоставлении лицам, имеющим российское гражданство, но проживающим за рубежом, права на обучение по установленной правительством РФ квоте на образование иностранных граждан в России.

Соответствующий проект закона (852022-8) размещен в четверг в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ. Его авторами стали председатели комитетов Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, по науке и высшему образованию Сергей Калашников и его первый заместитель Александр Мажуга.

В настоящее время частью 3 статьи 78 закона "Об образовании в РФ" предусмотрено, что только иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение среднего профессионального образования, высшего образования и дополнительного профессионального образования за счет средств федерального бюджета в соответствии с установленной правительством РФ квотой на образование иностранных граждан в РФ.

Таким образом, соотечественники, постоянно проживающие за рубежом и имеющие гражданство Российской Федерации, не могут поступать в образовательные организации в рамках этой квоты, отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, в мире имеется более 40 стран, в которых запрещено иметь два и более гражданства, к ним относятся некоторые страны Африки, Азии, Ближнего Востока и СНГ. Для соотечественников - граждан РФ, постоянно проживающих за рубежом, не желающих отказываться от российского гражданства, оказываются недоступными механизмы реализации права на получение высшего образования, которыми могут воспользоваться соотечественники, не являющиеся гражданами РФ, указывается в документе.

В связи с наличием указанных противоречий в законодательстве РФ законопроектом предлагается предоставить всем соотечественникам, проживающим за рубежом, право на поступление в образовательные организации по образовательным программам среднего профессионального образования, высшего образования и дополнительного профессионального образования в рамках квоты на прием иностранных граждан на обучение за счет средств федерального бюджета.

Также законопроектом предлагается распространить на всех соотечественников, поступающих по указанной квоте, право на обучение на подготовительных отделениях (подготовительных факультетах) федеральных государственных образовательных организаций по дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с выплатой стипендий.