Кравцов сообщил о создании Евразийской ассоциации поддержки русского языка

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Министр просвещения Сергей Кравцов объявил о создании Евразийской ассоциации поддержки и продвижения русского языка.

"Мы действительно с АНО (Автономной некоммерческой организацией содействия развитию международного сотрудничества) "Евразия" открываем центр русского языка, и сегодня создание ассоциации русского языка - это очень важный шаг и этап взаимодействия с дружескими странами, не только Евразии, но и многими странами и Латинской Америки, Африки. Они проявляют очень большой интерес к изучению русского языка", - сказал Кравцов в среду на "круглом столе", посвященном созданию Евразийской ассоциации поддержки русского языка.

По его словам, "практически во всех дружественных странах созданы центры открытого образования по русскому языку". "У нас каждый педагогический вуз закреплен за той или иной страной, осуществляется обмен между педагогами, повышение квалификации учителей, в том числе учителей русского языка", - напомнил министр.

Он отметил, что у России есть своя дорожная карта, план работы с каждой страной. "И дальше будем реализовывать все те проекты, о которых мы договаривались. (...) И я уверен, что такое взаимодействие, обогащение культур, такой обмен, он будет на пользу всех стран", - подчеркнул он.

По мнению министра, также важно работать со всеми школами тех стран, где изучают русский язык.