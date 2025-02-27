В Татарстане при участии "Роснано" создадут центр разработки автокомпонентов

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Минпромторг России, правительство Татарстана и группа "Роснано" договорились о создании научно-исследовательского центра развития автокомпонентной базы, передал корреспондент "Интерфакса".

Трехстороннее соглашение подписали глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Татарстана Рустам Минниханов и председатель совета директоров УК "Роснано" Дмитрий Тарасов.

На базе технопарка "Идея" в Казани будет создан новый научно-исследовательский центр, который займется разработкой и испытаниями изделий для автопрома - кузовных и ходовых комплектующих, силовой электроники для автотехники, а также тяговых батарей для легковых и грузовых электромобилей.

Еще одним направлением деятельности станет создание испытательной лаборатории, а также центра развития компетенций инженерно-технических специалистов в автопроме.

"Группа "Роснано" располагает уникальными компетенциями в области электрохимии, телематики и матмоделирования. Мы верим, что новые типы топлива в течение последующих лет займут значимую долю рынка. По нашей оценке, 25% будет за СПГ, 25% - за гибридными или электромобилями. Это наш фокус, и мы готовы развивать проекты для внедрения инновационных технологий в автопром", - отметил Тарасов, процитированный в сообщении "Роснано".

Алиханов со своей стороны отметил, что "создание полноценной отечественной компонентной базы - ключевая задача и обязательное условие дальнейшего развития автопрома".

Министр в четверг принял участие в заседании координационного совета по промышленности в Казани. Оно было посвящено развитию автокомпонентой отрасли.