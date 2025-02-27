Поиск

В Татарстане при участии "Роснано" создадут центр разработки автокомпонентов

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Минпромторг России, правительство Татарстана и группа "Роснано" договорились о создании научно-исследовательского центра развития автокомпонентной базы, передал корреспондент "Интерфакса".

Трехстороннее соглашение подписали глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Татарстана Рустам Минниханов и председатель совета директоров УК "Роснано" Дмитрий Тарасов.

На базе технопарка "Идея" в Казани будет создан новый научно-исследовательский центр, который займется разработкой и испытаниями изделий для автопрома - кузовных и ходовых комплектующих, силовой электроники для автотехники, а также тяговых батарей для легковых и грузовых электромобилей.

Еще одним направлением деятельности станет создание испытательной лаборатории, а также центра развития компетенций инженерно-технических специалистов в автопроме.

"Группа "Роснано" располагает уникальными компетенциями в области электрохимии, телематики и матмоделирования. Мы верим, что новые типы топлива в течение последующих лет займут значимую долю рынка. По нашей оценке, 25% будет за СПГ, 25% - за гибридными или электромобилями. Это наш фокус, и мы готовы развивать проекты для внедрения инновационных технологий в автопром", - отметил Тарасов, процитированный в сообщении "Роснано".

Алиханов со своей стороны отметил, что "создание полноценной отечественной компонентной базы - ключевая задача и обязательное условие дальнейшего развития автопрома".

Министр в четверг принял участие в заседании координационного совета по промышленности в Казани. Оно было посвящено развитию автокомпонентой отрасли.

Антон Алиханов Минпромторг Роснано Дмитрий Тарасов Рустам Минниханов Татарстан Казань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп готов Путину "доверять, но проверять"

Продажа более 100 млн вейпов может быть заблокирована в РФ с 1 марта 2025 года

Продажа более 100 млн вейпов может быть заблокирована в РФ с 1 марта 2025 года

Что произошло за день: четверг, 27 февраля

Напавшие на генконсульство России в Марселе получили по 8 месяцев тюрьмы

Трамп продлил на год ряд санкций против России

Трамп продлил на год ряд санкций против России

Матвиенко сообщила, что Путина ждут с визитом в Турцию

Минцифры предложило критерии социально значимых периодических печатных изданий

Минюст зарегистрировал приказы об индексации оптовых цен на газ в 2025 году на 10,3%

"РусГидро" получила 13,4 млрд рублей годового убытка по РСБУ против прибыли годом ранее

В Челябинске задержали директора по закупкам "Макфы"

В Челябинске задержали директора по закупкам "Макфы"
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5918 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе346 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2191 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });