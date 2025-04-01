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"Роснано" в 2024 году получило почти 9 млрд рублей от выхода из проектов

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - АО "Роснано" в 2024 году получило в результате выхода из ряда проектов 8,9 млрд рублей, сообщается в пояснениях к финансовому отчету компании.

Постепенный выход из части портфельных инвестиций предусмотрен текущей стратегией компании.

В отношении некоторых инвестиций компанией ведутся судебные разбирательства по взысканию просроченной задолженности, что также привело к денежным поступлениям в размере более 684,3 млн рублей, еще более 860 млн рублей планируется к получению в 2025 году, сообщает компания.

Как говорится в документе, "Роснано" обладает достаточно диверсифицированным портфелем финансовых вложений. "Часть портфеля представлена наиболее успешными, работающими и перспективными проектами, которые формируют, в том числе, "центры компетенций", в отношении которых стратегия руководства общества заключается в дальнейшем их развитии и поддержке", - говорится в пояснении к отчету.

На долю проектов, которые "Роснано" продолжит поддерживать, приходится 40% от инвестиционного портфеля за вычетом иностранных инвестиций, или около 31% от итого портфеля, уточнят компания.

В отчете также сообщается, что на 31 декабря 2024 года дебиторская задолженность составила 3,1 млрд рублей. Из этой суммы после окончания отчетного периода "Роснано" получило 1,4 млрд рублей от одной из своих проектных компаний в результате досрочного погашения займа.

В июле 2024 года "Роснано" сообщило о запуске нового инвестиционного цикла с частными инвесторами. Планируется, что он будет базироваться на научно-технических заделах как самого "Роснано", так и партнерских научных и образовательных организаций, сообщили в компании.

В конце года управляющий финансовый директор группы "Роснано" Владислав Юнусов говорил "Интерфаксу", что компания ведет переговоры о передаче ей в управление новых бизнесов стоимостью до 100 млрд рублей.

Роснано Владислав Юнусов
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