Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-30" стартовала с Байконура

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-30" стартовала в 00:24 по московскому времени с 31-й площадки космодрома Байконур, следует из трансляции "Роскосмос".

Полет пройдет по двухсуточной схеме. Стыковка к модулю "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС) запланирована на 2 марта в 02:04 мск. По данным "Роскосмоса", грузовик пробудет на орбите около 193 суток.

В материалах госкорпорации к запуску отмечается, что в ходе полета "Прогресс МС-30" совершит 34 витка вокруг Земли, путь к станции продлится 49 часов 40 минут.

Грузовик доставит на МКС более 2,5 тонн грузов, в том числе 1 179 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа, 950 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 50 кг азота для пополнения атмосферы.

На станцию также прибудет новый скафандр "Орлан-МКС" № 6 для обеспечения выходов космонавтов в открытый космос по российской программе.

В настоящее время на станции работает экипаж из семи человек - космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, астронавты NASA Ник Хейг, Дональд Петтит, Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.