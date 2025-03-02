Грузовой корабль "Прогресс МС-30" прибыл на МКС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-30", стартовавший в пятницу с космодрома Байконур, пристыковался к Международной космической станции (МКС), следует из трансляции "Роскосмоса".

Грузовой корабль пристыковался к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС. По данным "Роскосмоса", корабль пробудет на орбите 193 суток.

В материалах госкорпорации к запуску отмечается, что в ходе полета "Прогресс МС-30" совершит 34 витка вокруг Земли, путь к станции продлится 49 часов 40 минут.

Корабль был запущен 28 февраля с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а". В ходе полета "Прогресс МС-30" совершил 34 витка вокруг Земли, путь к станции продлится почти 50 часов.

Грузовик доставил на МКС почти 2,6 тонны грузов, в том числе 1 тыс. 179 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа, 950 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 50 кг азота для пополнения атмосферы.

На станцию также прибыл новый скафандр "Орлан-МКС" № 6 для обеспечения выходов космонавтов в открытый космос по российской программе.

В настоящее время на станции работает экипаж из семи человек - космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, астронавты NASA Ник Хейг, Дональд Петтит, Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.