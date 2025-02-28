Аэропорт Шереметьево возобновил работу

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорт Шереметьево возобновил прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.

"В аэропорту Шереметьево в 03:45 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.

В агентстве уточнили, что воздушная гавань приостанавливала работу для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Приостановка продлилась чуть больше часа.

В период действия ограничений на запасном аэродроме в Пулково приземлился один самолет, выполнявший рейс в Шереметьево, добавили в Росавиации.