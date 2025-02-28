Временные ограничения введены в аэропорту Шереметьево

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Шереметьево, сообщили в Росавиации в пятницу.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 02:41 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Шереметьево (код ИКАО: UUEE). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - написал представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он добавил, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.