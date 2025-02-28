Минпромторг подал иск к кипрской Dolen, связанной с "Иркутсккабелем" и "Кирскабелем"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Минпромторг подал в Арбитражный суд Московской области два иска к кипрской Dolen Investments Ltd, говорится в картотеке суда.

Оба заявления поступили в суд 27 февраля и пока к рассмотрению не приняты. Суть требования министерства не указана.

Как сообщалось ранее, Dolen связана с АО "Иркутсккабель" и АО "Кирскабель" - крупнейшими российскими предприятиями, выпускающими широкий ассортимент кабелей и проводов. Их продукция востребована в энергетике, нефте- и газодобывающей отрасли, оборонном комплексе, транспорте, машиностроении, строительной индустрии и сельском хозяйстве.

В январе 2025 года правительство включило "Иркутсккабель" и "Кирскабель" в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО).

Оба завода вместе с ООО "Торговый дом "Ункомтех" и АО "УК "Ункомтех", как сказано на их сайте, образуют холдинг по производству и реализации кабельно-проводниковой продукции.

100% УК "Ункомтех" ранее владела Dolen Investments, доля в которой принадлежала группе "Ренова". В 2024 году "Ренова" подала в Арбитражный суд Москвы иск с требованием изъять у Dolen долю в ТД "Ункомтех". Согласно картотеке суда, в августе прошлого года суд удовлетворил иск, однако текст решения не был опубликован, так как дело рассматривалось в закрытом заседании.

Согласно списку аффилированных лиц АО "Иркутсккабель" на 31 декабря 2024 года, основным собственником компании была Dolen Investments.