Суд принял к рассмотрению иски о приостановке корпправ Dolen в "Иркутсккабеле" и "Кирскабеле"

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU Арбитражный суд Московской области принял к рассмотрению два исковых заявления Минпромторга к кипрской Dolen Investments Ltd, говорится в материалах суда.

Оба заявления касаются приостановления корпоративных прав Dolen в экономически значимых организациях - "Кирскабель" и "Иркутсккабель".

Суд рассмотрит обоснованность заявлений Минпромторга 25 марта ("Кирскабель") и 2 апреля ("Иркутсккабель"). Обе этих компании, как и АО "УК "Ункомтех", привлечены к рассмотрению дел в качестве третьих лиц.

Минпромторг подал в Арбитражный суд Московской области два иска к Dolen в конце февраля. Сообщалось также, что Dolen связана с АО "Иркутсккабель" и АО "Кирскабель" - крупнейшими российскими предприятиями, выпускающими широкий ассортимент кабелей и проводов. Их продукция востребована в энергетике, нефте- и газодобывающей отрасли, оборонном комплексе, транспорте, машиностроении, строительной индустрии и сельском хозяйстве.

В январе 2025 года правительство включило в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО) "Иркутсккабель" и "Кирскабель". Оба завода вместе с ООО "Торговый дом "Ункомтех" и АО "УК "Ункомтех" образуют холдинг по производству и реализации кабельно-проводниковой продукции.

Сообщалось также, что 100% УК "Ункомтех" ранее владела Dolen Investments, доля в которой принадлежала группе "Ренова". В 2024 году "Ренова" подала в Арбитражный суд Москвы исковое заявление с требованием изъять у Dolen долю в ТД "Ункомтех". Согласно картотеке суда, в августе прошлого года суд удовлетворил это требование, однако текст решения не был опубликован, так как дело рассматривалось в закрытом заседании.

Согласно списку аффилированных лиц АО "Иркутсккабель" на 31 декабря 2024 года, основным собственником компании была Dolen Investments.