Лавров и вице-премьер Сербии обсудили партнерство, Косово, Боснию и Герцеговину

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу в Москве провел встречу с зампредом правительства Сербии Александром Вулиным, сообщили в МИД России.

"Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия, укрепления стратегического партнерства между Россией и Сербией", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На встрече "особое внимание уделено косовскому урегулированию, ситуации в Боснии и Герцеговине", отметили на Смоленской площади.

"Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки", - заявили в МИД РФ.



