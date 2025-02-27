И.о. премьера Сербии пообещал поддержку Республике Сербской после вердикта Додику

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности главы правительства Сербии Милош Вучевич подверг резкой критике приговор суда Боснии и Герцеговины (БиГ) в отношении президента Республики Сербской (в составе БиГ) Милорада Додика.

"Вынесенный накануне приговор, мягко говоря, носит антицивилизационный характер, не соответствующий ни морали, ни праву", - сказал он четверг в интервью телеканалу РТРС.

Вучевич подчеркнул, что Белград продолжит поддерживать Республику Сербскую и ее законно избранное руководство.

Накануне суд Боснии и Герцеговины признал президента Республики Сербской Милорада Додика виновным в связи с тем, что он не исполнял решения верховного представителя ООН в БиГ Кристиана Шмидта, который, как неоднократно отмечали в руководстве боснийских сербов, был назначен на этот пост в обход принятых процедур. Додика приговорили к году лишения свободы с последующим запретом на шесть лет занимать государственные должности.

Вместе с Додиком суд БиХ рассматривал и дело исполняющего обязанности главного редактора "Официального вестника" Республики Сербской Милоша Лукича, который публиковал заявления Додика. Лукич был оправдан.